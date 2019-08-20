Москва, , 12:51 — REGNUM

Специалисты Западно-Сибирского металлургического комбината (Кемеровская область) освоили новый вид рельсов по корейскому стандарту KS R 9106:2006R, и готовы запустить их в промышленное производство. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба холдинга «Евраз».

Рельсы корейского стандарта, категории 50 N, — облегченные, предназначены для метрополитенов. Для освоения нового профиля на комбинате разработали инновационную калибровку валков, технологию правки и закалки рельсов. Испытания продукции показали, что все ключевые параметры соответствуют тем, что установлены в Южной Корее.

В частности, геометрия профиля, прямолинейность, качество поверхности, механические свойства и другие характеристики совпадают с утверждёнными стандартом KS R 9106:2006R и техническими требованиями EN 13 674−1:2011+А1: 2017.

Отмечается, что с 2015 года специалисты рельсового производства «Евраза» освоили 26 видов рельсов, включая европейские и американские категории.

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