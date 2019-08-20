Воронеж, , 12:49 — REGNUM

Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет в середине сентября — ориентировочно 15−16 числа.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник, как и ожидалось, подорожание будет резким: с 17 до 23 рублей за поездку. Традиционно перед повышением воронежцам обещают обновление подвижного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по повышению стоимости проезда стало известно в середине июня, когда с письмом к городским властям обратились перевозчики — тогда называлась сумма в 25 рублей за поездку, а в случае непринятия решения городу даже обещали транспортный коллапс. Впрочем, после встречи с областными и городскими властями свои ожидания перевозчики снизили. Тогда же власти подтвердили: повышение стоимости проезда в общественном транспорте неизбежно, но вот когда, а главное — на сколько, тогда не сообщалось.

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Добавим, что сегодня стоимость одной поездки в Воронеже составляет 17 рублей, в последний раз стоимость проезда поднимали два года назад, в июле 2017 года.

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