Бишкек, , 12:49 — REGNUM

Объем международных резервов Киргизии по итогам июля 2019 года составил чуть больше $2 млрд 271,3 млн, что на $110,7 млн или на 5,1% превышает показатель июля 2018 года. Информация об этом приведена в отчете национального банка.

По данным финансового регулятора, из этих денег ликвидная часть достигает почти $2 млн 185,7 млн. За год этот показатель увеличился на $111 млн или на 5,3%.

За последние 10 лет международные резервы нацбанка республики выросли на $670,8 млн или на 41,9%. А их ликвидная часть — на $589 млн на 36,9%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2018 года валовые международные резервы Киргизии составили более $2 млрд 155,4 млн.