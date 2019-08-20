Бишкек, , 12:46 — REGNUM

В Киргизии насчитывается свыше 200 владельцев ловчих хищных птиц, но идентификационные карты в госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства получили только на 56 из них, пишет «24.kg».

Сейчас сотрудники госагентства совместно с представителями местных органов власти, госэкотехинспекции и милиции проводят проверку на наличие документов, разрешающих держать хищных птиц.

Неоформленных ловчих хищных птиц будут конфисковать, а их владельцам грозят крупные денежные штрафы. Так, за неоформленного беркута хозяину придется заплатить 100 тысяч сомов (95,4 тысячи рублей), а за сокола — 250 тысяч сомов (238,6 тысячи рублей).

Как отмечают в госагентстве охраны окружающей среды, держателям хищных птиц гораздо дешевле обойдется оформление своих питомцев — ведь стоимость идентификационной карты составляет всего лишь 760 сомов (725 рублей).