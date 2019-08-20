Оренбург, , 12:45 — REGNUM

Инициатива о возможности блокировки банковских карт говорит о нескольких тенденциях. Если у банков действительно возникла потребность в подобной инициативе, то значит объем мошеннических действий с картами очень высокий. Но такой официальной статистики не приведено, как и не приведено объема убытков от мошеннических действий, причины неэффективности действующих инструментов борьбы с мошенничеством, в том числе правоохранительными органами. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила заместитель председателя комитета Заксобрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству Оксана Набатчикова, комментируя инициативу банков о возможной блокировке карт на 30 дней в подозрительных случаях.

«Отсутствует экономическая обоснованность применения именно этого инструмента, который, безусловно, приведет и к финансовым потерям конкретных добросовестных клиентов», — считает оренбургский депутат.

Она обратила особое внимание на то, что в новой инициативе по возможности блокировки банковских карт ключевое слово, которое входит в противоречие с принципами права, такими как принципы определенности, взаимной ответственности личности и государства, ответственности при наличии вины, добросовестности? — «подозрительные».

»Подозрительные кем? По каким критериям это будет определяться? А если банк ошибся, кто будет возмещать убытки? А что делать с «подозрительными» действиями банковских работников? Как добросовестный клиент банка сможет обезопасить себя от новых полномочий банковских работников, или злоупотреблений? На эти вопросы нет точных ответов. Фактически данная инициатива подменяет работу правоохранительных органов, ограничивает права граждан, вмешивается в права частной собственности, не уравновешивает дополнительными мерами защиты права граждан», — отметила Оксана Набатчикова.

По ее словам, в последнее время инициативы банков направлены на увеличение собственных полномочий по принятию управленческих решений, самих управленческих действий, по своей сути выходящих за рамки банковской деятельности.

Напомним, банки предлагают блокировать карты клиентов на 30 дней, если возникает подозрение в зачислении на них мошеннически списанных средств.

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