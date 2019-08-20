Москва, , 12:34 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года продажи Lamborghini в РФ составили 88 единиц, что в 3,8 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Данный результат был достигнут автокомпанией за счёт появления на российском рынке кроссовера Urus. Именно его предпочли приобрести 69 автолюбителей России. На модель Urus пришлось около 80% от общего объема реализации бренда.

Второе место по продажам в РФ среди моделей итальянской компании занимает спорткар Aventador. С января по июль 2019 года было куплено 11 единиц данного автомобиля. За отчётный период российские автолюбители также приобрели восемь экземпляров модели Huracan.

Напомним, что с июня 2019 года российские автодилеры начали принимать заказы на новую модель Lamborghini Huracan Evo — суперкар нового поколения с мотором V10.

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