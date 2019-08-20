Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Минпромторга России к резиденту «Сколково» — ООО «Санте Фарм» на сумму свыше 104 млн рублей. Ответчик работает в биомедицинском кластере «Сколково» и занимается разработкой «нанопродуктов с антисептическими свойствами для промышленности, медицины, ветеринарии и сельского хозяйства». Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск министерства Система «Электронное правосудие»

Исковое заявление поступило 16 августа 2019 года, сумма исковых требований — 104 445 450 рублей. Подробности иска неизвестны, судебные слушания пока не назначены.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Санте Фарм» имеют юрадрес в Санкт-Петербурге. Компания учреждена 11 ноября 2011 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с 2013 года — Владимир Головченко. Компания работает в сфере научных исследований и разработок. Её единственный участник — ООО «Научно-исследовательская компания», специализирующаяся по основному виду деятельности на производстве фармацевтических субстанций. «Материнской» компанией владеют Виктор и Георгий Тец, ранее выступавшие учредителями ряда фармкомпаний России. Виктор Тец был в числе создателей ПАО «Фармсинтез».

ООО «Санте Фарм» с ноября 2011 года является резидентом биомедицинского кластера инновационного центра «Сколково». На сайте компании уточняется, что в ее портфеле два медпрепарата — борацин, который является противогрибковым препаратом для лечения инфекций, вызванных грибами, и противомикробный лекарственный препарат широкого спектра действия мультицид. Среди ассортимента также представлены препараты для промышленности — антисептик для жидких и сухих строительных смесей и раствор для пропитки древесины.

Среди компаний-дистрибьюторов у ООО есть одна в Нижнем Новгороде.