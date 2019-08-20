Москва, , 12:10 — REGNUM

Номинальные заработные платы в РФ растут, а реальные располагаемые доходы падают, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 20 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о росте номинальной зарплаты в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года.

«Номинально могли вырасти заработные платы и в бюджетном секторе, — сказал Комолов. — Например, в образовании — секторе, в котором я работаю, руководство постоянно отчитывается о том, что средняя заработная плата преподавателя растёт. Но рядовой преподаватель этого никак не ощущает. Растут средние значения по заработной плате. А вместе с этим растёт неравенство в начислении заработных плат. Например, топ-менеджмент, высшие чиновники, генералитет и прочие представители правящего класса увеличивают свои доходы гораздо быстрее, чем рядовой гражданин. Поэтому у нас и получается, что заработные платы номинально вроде бы стремительно растут, а вот реальные располагаемые доходы падают».

Плюс к этому, как уточнил Комолов, есть и ещё одна проблема — в условиях стагнации российской экономики зарплата может расти применительно к оплате работы на одну ставку. Но в условиях кризиса трудящихся переводят на полставки, на четверть ставки. То есть растут только бухгалтерские значения зарплат, а то, что люди получают на руки, может не только не расти, но даже и сокращаться.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Росстата, в июле 2019 года средняя номинальная зарплата увеличилась на 8,2% по сравнению с июлем 2018 года и составила 45 900 рублей.

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