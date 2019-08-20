Москва, , 11:56 — REGNUM

Большинство работающих жителей России (78%) не пугает перспектива замены людей роботами на рабочих местах. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Жители РФ назвали сферы, нуждающиеся в роботах

В основном не переживают по этому поводу мужчины (81%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%). Вместе с тем 21% работающего населения страны испытывают опасения, чаще всего — женщины (30%).

С тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, не согласны более половины жителей России (51%). Обратного мнения придерживаются 47% респондентов.

Опрос проведен 18 августа 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, сфера, в которой в первую очередь нужно развивать робототехнику, — это освоение космоса. В этом уверены 49% жителей России.

На данную тему: Значимость робототехники официально признана военными — эксперт