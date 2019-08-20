Москва, , 11:40 — REGNUM

Рост заработных плат в 3,5%, отмеченный Росстатом, мог быть достигнут за счёт нескольких наиболее прибыльных секторов российской экономики — топливно-энергетического и банковского, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 20 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие выводы, обнародованные Федеральной службой государственной статистики.

«Назвать истинное значение зарплаты сложно, но можно сделать вывод по косвенным признакам. Может ли расти зарплата? Да, у нас есть вполне прибыльные сектора экономики, например добывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, — сказал экономист. — Там прибыли не падали по целому ряду причин. В 2014—2015 годах, когда нефть упала до неприлично низких значений в истории современной России, всё равно компании топливно-энергетического комплекса практически не уменьшили своих прибылей. И вообще 98% прибыли всех крупнейших компаний пришлось именно на ТЭК».

Иными словами, как подчеркнул Комолов, в силу различных аспектов (налогового законодательства, бюджетного процесса, денежной политики, валютного курса) нефтяные компании находятся в плюсе, и сотрудники этих секторов экономики вполне могут увеличить доходы за продажу рабочей силы. Это, как уточнил экономист, касается и банковского сектора, который успешно занимается спекуляциями на финансовых рынках.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации Росстата, реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года выросла по сравнению с июлем 2018 года на 3,5%.

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