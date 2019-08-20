Москва, , 12:22 — REGNUM

Московский «Хлебозавод №22» планирует инвестировать до 50 млн рублей в 2019—2020 годах на улучшение условий труда сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В частности, собираются закупить новое оборудование.

Как отметил глава департамента Александр Прохоров, за 2018 год хлебозавод инвестировал в собственное развитие 23 млн рублей. Средства пошли на приобретение современного производственного оборудования.

«На данный момент на «Хлебозаводе №22» работает 579 человек, средняя заработная плата составляет более 50 тысяч рублей», — добавил он.

Предприятие подтвердило статус промышленного комплекса и продолжит получать налоговые льготы от правительства Москвы. Статус промышленного комплекса позволит сократить налоговую нагрузку компании до 25%.