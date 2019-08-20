Оренбург, , 11:24 — REGNUM

В Оренбургской области в магазинах прошли массовые проверки по соблюдению новых требований размещения молочной продукции в магазинах. Выяснилось, что большинство торговых точек правила не соблюдают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспортебнадзора по региону.

По данным ведомства за месяц (с середины июля 2029 года) проверке подвергли 139 магазинов. Выявлено около 140 нарушений. 81% из проверенных магазинов не изменили порядок своей работы. Среди проверенных торговых объектов 38% принадлежат крупным торговым сетям, остальные нарушения приходятся на мелкорозничную торговлю.

Составлено 45 административных протоколов об административных правонарушениях по статье 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). Санкцией предусмотрено максимальный штраф до 30 тыс. рублей.

Добавим, с 1 июля 2019 года в России начали действовать новые требования к размещению молочной продукции в магазинах. Натуральные молочные продукты должны на прилавках отделяться от других молочных товаров информационной вывеской «Продукты без заменителя молочного жира».