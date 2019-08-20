Курган, , 11:17 — REGNUM

Госдолг Курганской области с начала 2019 года вырос на 844 млн рублей. Это следует из отчёта, опубликованного на сайте финансового управления региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если в январе 2019 года госдолг Зауралья составлял 16 586 896 рублей, то в по состоянию на 1 августа его размер увеличился до 17 431 187 рублей. Разница составляет более 844 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Курганской области берут коммерческий кредит в Сбербанке в размере 5 млрд рублей для покрытия дефицита регионального бюджета. Заявка была на пять займов в сумме 1 миллиард рублей сроком кредитования на 3 года.

К ноябрю 2019 года регион должен погасить три коммерческих кредита на сумму 1,5 млрд рублей и пять бюджетных кредитов на общую сумму около 430 млн рублей.

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