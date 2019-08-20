Оренбург, , 11:13 — REGNUM

В Оренбурге после сноса скандального долгостроя — 12-этажного здания на площади им. Ленина — бетонные плиты могут использовать вторично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В настоящее время ведутся переговоры об использовании стройматериалов для строительства контейнерных площадок в Оренбурге.

Напомним, 12-тажэный долгострой планируют ликвидировать до 1 ноября 2019 года. Уже начались подготовительные работы. В частности, к объекту подогнали спецтехнику, меняют движение транспорта по центральной площади, переносят контактную сеть для троллейбусов.