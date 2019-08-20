Оренбург, 20 августа 2019, 11:13 — REGNUM
В Оренбурге после сноса скандального долгостроя — 12-этажного здания на площади им. Ленина — бетонные плиты могут использовать вторично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
В настоящее время ведутся переговоры об использовании стройматериалов для строительства контейнерных площадок в Оренбурге.
Напомним, 12-тажэный долгострой планируют ликвидировать до 1 ноября 2019 года. Уже начались подготовительные работы. В частности, к объекту подогнали спецтехнику, меняют движение транспорта по центральной площади, переносят контактную сеть для троллейбусов.