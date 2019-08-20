Ташкент, , 11:04 — REGNUM

Центральный банк Узбекистана не планирует проводить деноминацию национальной валюты. Об этом заявил глава финансового регулятора Мамаризо Нурмуратов, сообщает 20 августа «Газета.uz».

"Как председатель Центрального банка я хочу донести до всех, что никто даже не думает о деноминации», — заявил глава Центробанка. По его словам, для проведения деноминации необходимо достичь экономической стабильности и внедрить рыночные механизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа 2019 года коммерческие банки в Узбекистане начали продажи иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Это направлено на дальнейшую либерализацию валюты.

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