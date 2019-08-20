Казань, , 10:54 — REGNUM

Гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в группу ТАИФ) Азат Бикмурзин («Единая Россия») внес в Госсовете Татарии законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете в РТ», который предполагает введение налоговых преференций для предприятий республики по налогу на прибыль организаций. По мнению авторов, налоговый вычет позволит региональным компаниям компенсировать до 90% расходов на модернизацию.

В частности, льготы, согласно документу, могут быть представлены предприятиям, которые около 70% дохода получают от обрабатывающих производств, а также деятельности в сфере распределения и производства электроэнергии, газа и воды. Также вычетом смогут воспользоваться медицинские и образовательные организации. Для таких компаний ставка налога на прибыль составит 0%, для других предприятий — 13,5%.

В то же время вычетом не смогут воспользоваться резиденты особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также иностранные организации и участники региональных проектов, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

По словам члена комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонида Барышева, новый законопроект будет рассматривать парламент в новом составе, который сформируется по итогам выборов.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года группа компаний ТАИФ перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 61,6 млрд рублей, в то числе в бюджет Татарии поступило 17,4 млрд рублей. Пи этом на модернизацию производства компания направила 59,5 млрд рублей.