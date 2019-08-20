Пермь, , 10:51 — REGNUM

В Пермской гордуме предложено принять в первом чтении проект документа об изменении методики расчета тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте и виды проездных документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Председатель комитета по экономическому развитию гордумы Арсен Болквадзе отметил, что подготовлены качественные экспертные заключения. После принятия документа в первом чтении по этим заключениям можно готовить поправки ко второму чтению.

«У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне», — сказал депутат.

Стоит отметить, что ранее в гордуму поступил проект тарифного меню, где речь шла о повышении тарифа на поездку в автобусе и трамвае на 8 рублей. Однако впоследствии глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал документ. Решено рассматривать вопрос тарифного меню поэтапно.

На первом этапе планируется обсуждение методики расчета и видов проездных документов. Планируется внедрить комплекс тарифных планов. Нововведением станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. В части льготных проездных документов новшеством должны стать безлимитные проездные для студентов и школьников, а также проездные документы с минимальным количеством поездок — 30 единиц.

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