Воронеж, 20 августа 2019, 10:47 — REGNUM
Дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбудило Воронежское УФАС в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» — по данным ведомства, предприятие угрожало прекращением поставок газа из-за долгов коммунальному предприятию Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Воронежского УФАС 19 августа.
Причиной спора стал долг ФГБУ «ЦЖКУ» за газ, поставленный в апреле, а также частично за май. Как уточнили в ведомстве, нарушение со стороны газовиков выразилось в «незаконном направлении угроз Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищное-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России о введении полного прекращения поставки газа, что может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей».
Угрозы отключения газа, по заявлению УФАС, являются нарушением Закона о защите конкуренции.