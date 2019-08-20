Воронеж, , 10:47 — REGNUM

Дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбудило Воронежское УФАС в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» — по данным ведомства, предприятие угрожало прекращением поставок газа из-за долгов коммунальному предприятию Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Воронежского УФАС 19 августа.

Причиной спора стал долг ФГБУ «ЦЖКУ» за газ, поставленный в апреле, а также частично за май. Как уточнили в ведомстве, нарушение со стороны газовиков выразилось в «незаконном направлении угроз Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищное-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России о введении полного прекращения поставки газа, что может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей».

Угрозы отключения газа, по заявлению УФАС, являются нарушением Закона о защите конкуренции.

«Таким образом, действия ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» по направлению ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России незаконных угроз полного прекращения поставки газа может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей», — уточнили в антимонопольном ведомстве.