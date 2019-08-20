Калуга, , 10:37 — REGNUM

Одним из приоритетных направлений расходов калужской областной казны на 2020 год станет подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила 19 августа министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

На заседании также шла речь о формировании проекта бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Формирование расходов бюджета будет осуществлёно исходя из целевых показателей национальных проектов. В числе главных задач региональной бюджетной политики руководитель профильного министерства также назвала сохранение устойчивости бюджетной системы, обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, увеличение их налоговых и неналоговых доходов.

Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании сбалансированности бюджетов муниципальных образований сохранится за дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целях прямого вовлечения населения в решении на местах актуальных социальных проблем будут предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию программы поддержки местных инициатив