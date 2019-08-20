Туапсинский район, Краснодарский край, , 10:32 — REGNUM

Жители ряда населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края просят главу региона разобраться в ситуации вокруг расчистки русел рек и проведения берегоукрепительных работ — активисты настаивают, что работы были выполнены не в полном объеме и не качественно, и в случае сильных ливней ситуация 2018 года может повториться.

Валерия Хота. «Мной направлялись обращения в Туапсинскую межрайонную прокуратуру, губернатору, президенту, в антимонопольную службу, в которых я просил провести проверку по вопросу нарушений законодательства при заключении контрактов на чистку русел рек в Туапсинском районе. Проверки показали, что при расчетах стоимости организацией НПЦ «Берегозащита» объемы работ были рассчитаны некорректно. Тем не менее они были утверждены главами сельских поселений», — цитирует « Коммерсант-Краснодар » общественного деятеля

Туапсинский межрайонный прокурор вынес представления главам Небугского, Шепсинского, Вельяминовского, Георгиевского, Октябрьского и Шаумянского сельских поселений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, цены контрактов снижены, а четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, цитирует издание ответ прокуратуры.

При этом местные жители утверждают, что сами работы были выполнены не в полном объеме и некачественно: так, говорит общественник, работы по расчистке русел рек под мостами вообще не проводились.

«Сейчас начнутся дожди, и будет то же самое, что в прошлом году. И такая ситуация во всех поселках. Власти района ставили цель быстро сделать, сдать работы и отчитаться, как все хорошо, а не реально спасти людей», — говорит Хот.

Генеральный директор ООО НПЦ «Берегозащита» Эдуард Кушу рассказал изданию, что все работы проведены в соответствии с законодательством, однако разработанные технические решения позволят лишь на некоторое время избежать подтоплений, а для полной защиты от наводнений необходимы капитальные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, после мощных ливней в октябре 2018 года пострадали Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи, ущерб составил более 3,5 млрд рублей, не обошлось и без погибших. В Туапсинском районе было затоплены более 2,5 тыс. домов.