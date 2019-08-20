Туапсинский район, Краснодарский край, 20 августа 2019, 10:32 — REGNUM
Жители ряда населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края просят главу региона разобраться в ситуации вокруг расчистки русел рек и проведения берегоукрепительных работ — активисты настаивают, что работы были выполнены не в полном объеме и не качественно, и в случае сильных ливней ситуация 2018 года может повториться.
Туапсинский межрайонный прокурор вынес представления главам Небугского, Шепсинского, Вельяминовского, Георгиевского, Октябрьского и Шаумянского сельских поселений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, цены контрактов снижены, а четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, цитирует издание ответ прокуратуры.
При этом местные жители утверждают, что сами работы были выполнены не в полном объеме и некачественно: так, говорит общественник, работы по расчистке русел рек под мостами вообще не проводились.
Генеральный директор ООО НПЦ «Берегозащита» Эдуард Кушу рассказал изданию, что все работы проведены в соответствии с законодательством, однако разработанные технические решения позволят лишь на некоторое время избежать подтоплений, а для полной защиты от наводнений необходимы капитальные сооружения.
Как сообщало ИА REGNUM, после мощных ливней в октябре 2018 года пострадали Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи, ущерб составил более 3,5 млрд рублей, не обошлось и без погибших. В Туапсинском районе было затоплены более 2,5 тыс. домов.