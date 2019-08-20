Москва, 20 августа 2019, 10:29 — REGNUM
В РФ нет необходимости предоставлять банкам дополнительные инструменты для блокировки банковских карт, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 20 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в российское законодательство предлагают внести изменения, которые позволят банкам блокировать карты в случае, если возникло подозрение в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «КоммерсантЪ», российские банки выступили с инициативой внести в законодательство РФ поправки, которые позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности транзакции.
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