Москва, , 10:29 — REGNUM

В РФ нет необходимости предоставлять банкам дополнительные инструменты для блокировки банковских карт, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 20 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в российское законодательство предлагают внести изменения, которые позволят банкам блокировать карты в случае, если возникло подозрение в зачислении на них мошеннически списанных средств.

«Блокировка не означает автоматически, что к человеку есть претензии, подозрительность может возникать из-за ошибки, — отметил Гинько. — Но вообще у банков в РФ уже есть все соответствующие инструменты. Непонятно, какие нужны дополнительные полномочия? У банков уже есть полномочия блокировать карты и любые счета при наличии подозрительных обстоятельств. Более того, они обязаны это делать, так как в противном случае это может послужить основанием для отзыва лицензии у этого банка. Банки обязаны перестраховаться. На них лежит ответственность за то, чтобы блокировать подозрительные транзакции. ЦБ для этого им предоставил все инструменты. Необходимости в каких то дополнительных инструментах я не вижу»

Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «КоммерсантЪ», российские банки выступили с инициативой внести в законодательство РФ поправки, которые позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности транзакции.

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