Курган, , 10:07 — REGNUM

Курганское УФАС России рассматривает вопрос высокой цены на перевозку пассажиров авиарейсом Курган-Москва и обратно, установленной авиакомпанией «ЮТэйр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольную службу обратилась жительница Москвы, которую возмутила завышенная, на её взгляд, стоимость билетов «эконом-класс» на рейс Москва — Курган на взрослого и ребёнка в размере 16 тысяч рублей, учитывая что услуги авиаперевозок из столицы России в столицу Зауралья предоставляет лишь одна авиакомпания — «ЮТэйр».

В заявлении отмечается, что пассажиры не имеют возможности приобрести билет на услуги альтернативного перевозчика, то есть вынуждены летать по стоимости, установленной монополистом.

Антимонопольным ведомством заявление москвички принято к рассмотрению и в настоящее время изучается вопрос об экономической обоснованности стоимости билетов. Решение по итогам рассмотрения заявления согласно действующему законодательству принимается в течение трёх месяцев, напоминают в УФАС России по Курганской области.