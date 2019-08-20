Саратов, , 10:03 — REGNUM

Из-за высоких тарифов аэропорта «Гагарин» авиакомпании сокращают программы полётов в Саратов. Сбор за обслуживание пассажиров и предоставление аэропортового комплекса здесь в несколько раз выше, чем в старом саратовском аэропорту, сообщает газета «Ведомости».

Так, компания S7 сократит число рейсов с четырёх до двух уже в сентябре. Зимой продажа билетов будет закрыта. «Аэрофлот» прекращает продажу билетов с 27 октября. Последний рейс Rusline в этом году запланирован на 13 сентября. При этом в другие города указанные авиакомпании начинают продажу билетов за несколько месяцев вперёд.

В то же время представитель «Аэрофлота» отметил, что отсутствие билетов на зимний период связано с техническими причинами, но количество рейсов будет сокращено. А представитель S7 подтвердил, что компания зимой действительно уйдет из Саратова в связи с высокими тарифами аэропорта «Гагарин».

Аэропорт «Центральный» собирал за взлёт-посадку самолета 305 рублей за тонну максимальной массы борта, в новом аэропорту тариф вырос до 1010 рублей. За обеспечение безопасности тариф вырос с 315 до 921 рубля за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Росавиация выдала аэропорту «Гагарин» сертификат авиационной безопасности. 18 августа был совершен первый тестовый рейс из московского аэропорта «Внуково» в Саратов. с 20 августа старый аэропорт закрыт и все рейсы осуществляются через новый аэропорт в Сабуровке. В настоящее время аэропорту «Гагарин» присвоена первая категория ИКАО (Международная организация гражданской авиации), более высокую категорию, которая обеспечит возможность принимать рейсы в плохую погоду, аэропорт может получить к лету 2020 года.

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