Абакан, , 09:42 — REGNUM

В отдельных регионах Сибири складывается сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства президента России в Сибирском федеральном округе по итогам совещания по вопросам готовности регионов к работе в осенне-зимнем периоде 2019−2020 годов.

В частности, в Хакасии в 2018 году паспорта готовности получили только 46% муниципальных образований, что стало самым низким показателем в округе. Есть проблемы и на коммунальных объектах в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, пострадавших от летних паводков, а также на ТЭЦ в Байкальске.

«Отдельно была рассмотрена ситуация на иркутском областном государственном унитарном энергетическом предприятии «Облкоммунэнерго», обслуживающем более 390 тысяч потребителей. Ежегодно в электросетевой компании возникают проблемы с проведением ремонтов», — отметили в пресс-службе.

В Кемеровской области остаются проблемы с ремонтами на ТЭЦ в городе Юрге, 15 котельных в Мариинском районе, в посёлке Белогорск. На контроле находится подготовка объектов теплоснабжения в городах Новокузнецке и Киселёвске.

В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях сохраняются ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. Всего в этих регионах отключены более 750 котельных.

В целом по округу подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду ведётся в соответствии с графиками. В Туве и Кузбассе завершено формирование нормативных запасов всех видов топлива, жидкого топлива — в Иркутской и Томской областях.

Добавим, что пристальное внимание властей обращено на пострадавшие от наводнения районы Приангарья. Как сообщало ИА REGNUM, подготовку региона к зиме обсудили в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от потопа городов Иркутской области.

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