Душанбе, , 09:42 — REGNUM

Отрицательный баланс внешнего торгового оборота Таджикистана по итогам первой половины 2019 года достиг $1 млрд. Об этом 20 августа сообщает агентство «ТаджикТА».

В то же время за отчетный период в республике сократился дефицит внешней торговли, чему способствовало увеличение доходов от экспорта драгоценных камней и металлов.

Внешний товарооборот Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составил $2,137 млрд, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Экспорт составил $570,6 млн, импорт — $1,566 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года товарооборот Таджикистана со странами СНГ составил $751,1 млн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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