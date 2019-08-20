Краснодар, , 09:41 — REGNUM

Агломерационная модель выбрана в качестве основной концепции развития Краснодара до 2024 года, сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания краевого общественного градостроительного совета, состоявшегося 19 августа.

Были представлены три концепции — компактная, агломерационная и лучевая. По итогам обсуждения была выбрана основная концепция развития столицы Кубани, предусматривающая создание ядра агломерации в Краснодаре, с учётом развития соседних районов.

«Особое внимание необходимо уделить и индустриальному развитию Краснодара. В новом Генплане важно закрепить действующие промзоны, исключив их застройку жилыми домами. Промышленные зоны должны быть сосредоточены на окраинах агломерации», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Проект Генплана Краснодара предполагается передать для согласования в министерства и ведомства до конца 2020 года. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в настоящее время завершена работа над созданием ортофотоплана территории города, также создано 315 квадратных километров цифрового топографического плана. Мэр особо подчеркнул открытость работы над документом.