Южно-Сахалинск, , 09:53 — REGNUM

Бензин на Сахалине незначительно подорожал по сравнению с апрельскими ценами 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бензин (cc)Easedale

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На АЗС островного региона АИ-92 продают по 44,69 руб., в апреле он стоил 44,05 руб, АИ-95 — 45,09, в апреле — 45,60, АИ-98 — 52,13, в апреле — 49,65 руб. Дизельное топливо сегодня стоит 51,99, в апреле — 50,70 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, рост цен на бензин отмечен с 6 по 12 августа в 23 регионах России.

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