Владивосток, , 09:39 — REGNUM

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока не особо разнятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата.

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В среднем в ДФО АИ-92 стоит 43,81 руб., АИ-92 — 45,93, АИ-98 — 49,12, дизельное топливо (летнее) — 49,17.

Самый дешёвый бензин — в Улан-Удэ — от 41,47 до 48,57, в Благовещенске — от 42,01 руб. до 51,94. Чуть дороже автотопливо в Хабаровске, Чите, Владивостоке, Биробиджане.

Самое дорогое топливо продают на заправках северных регионов. Так, на Чукотке, в Анадыре литр дизельного топлива превышает 60 руб., минимальная цена — 58 рублей. В Якутске и Петропавловске-Камчатском средние цены держатся на уровне от 49,34−59,61 руб. в зависимости от марки бензина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 23 регионах РФ отмечен рост цен на бензин с начала августа.