Владивосток, 20 августа 2019, 09:39 — REGNUM

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока не особо разнятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата.

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В среднем в ДФО АИ-92 стоит 43,81 руб., АИ-92 — 45,93, АИ-98 — 49,12, дизельное топливо (летнее) — 49,17.

Самый дешёвый бензин — в Улан-Удэ — от 41,47 до 48,57, в Благовещенске — от 42,01 руб. до 51,94. Чуть дороже автотопливо в Хабаровске, Чите, Владивостоке, Биробиджане.

Самое дорогое топливо продают на заправках северных регионов. Так, на Чукотке, в Анадыре литр дизельного топлива превышает 60 руб., минимальная цена — 58 рублей. В Якутске и Петропавловске-Камчатском средние цены держатся на уровне от 49,34−59,61 руб. в зависимости от марки бензина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 23 регионах РФ отмечен рост цен на бензин с начала августа.

Дальневосточный федеральный округ

Автобензин

45,37

АИ-92

43,81

АИ-95

45,93

АИ-98

49,12

Дизтопливо

49,17

Улан-Удэ

43,74

41,47

43,74

48,57

46,91

Якутск

55,43

54,78

55,33

56,68

59,61

Чита

44,64

42,35

44,91

49,34

48,20

Петропавловск-Камчатский

49,02

47,57

51,05

53,28

53,98

Владивосток

44,36

43,09

44,09

47,70

47,27

Хабаровск

43,82

43,00

44,82

45,72

47,42

Благовещенск

44,83

42,50

45,01

51,94

48,10

Магадан

51,24

50,08

53,89

54,62

Южно-Сахалинск

47,37

44,69

47,09

52,13

51,99

Биробиджан

44,50

43,30

45,25

45,95

48,11

Анадырь

57,74

56,00

59,00

58,00