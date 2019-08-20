Владивосток, 20 августа 2019, 09:39 — REGNUM
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока не особо разнятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата.
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В среднем в ДФО АИ-92 стоит 43,81 руб., АИ-92 — 45,93, АИ-98 — 49,12, дизельное топливо (летнее) — 49,17.
Самый дешёвый бензин — в Улан-Удэ — от 41,47 до 48,57, в Благовещенске — от 42,01 руб. до 51,94. Чуть дороже автотопливо в Хабаровске, Чите, Владивостоке, Биробиджане.
Самое дорогое топливо продают на заправках северных регионов. Так, на Чукотке, в Анадыре литр дизельного топлива превышает 60 руб., минимальная цена — 58 рублей. В Якутске и Петропавловске-Камчатском средние цены держатся на уровне от 49,34−59,61 руб. в зависимости от марки бензина.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 23 регионах РФ отмечен рост цен на бензин с начала августа.
Дальневосточный федеральный округ
Автобензин
45,37
АИ-92
43,81
АИ-95
45,93
АИ-98
49,12
Дизтопливо
49,17
Улан-Удэ
43,74
41,47
43,74
48,57
46,91
Якутск
55,43
54,78
55,33
56,68
59,61
Чита
44,64
42,35
44,91
49,34
48,20
Петропавловск-Камчатский
49,02
47,57
51,05
53,28
53,98
Владивосток
44,36
43,09
44,09
47,70
47,27
Хабаровск
43,82
43,00
44,82
45,72
47,42
Благовещенск
44,83
42,50
45,01
51,94
48,10
Магадан
51,24
50,08
53,89
…
54,62
Южно-Сахалинск
47,37
44,69
47,09
52,13
51,99
Биробиджан
44,50
43,30
45,25
45,95
48,11
Анадырь
57,74
56,00
59,00
…
58,00