Чебоксары, , 09:36 — REGNUM

В Чувашии на планёрке в правительстве в ходе обсуждения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону была поднята проблема платёжной дисциплины за поставленные энергоресурсы. Власти заявляют, что после окончания отопительного сезона долги снижены на 6,8%, не называя общий размер просроченной задолженности. И рапортуют, что в трёх муниципалитетах из бюджетов разных уровней на погашение долгов за газ направлено более 100 млн рублей — в то время как по данным газовиков на начало июля долги превышали по Чувашии 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На совещании в правительстве особое внимание было уделено долгам организаций жилищно-коммунального комплекса за энергоресурсы. Региональные власти отмечают, что в 2019 году из республиканского бюджета Чувашии бюджетам Козловского района, Алатыря и Шумерли выделено 80,2 млн рублей на погашение просроченной задолженности за газ, ещё 21,6 млн рублей выделено из муниципальных бюджетов.

По официальным данным, с момента окончания отопительного периода просроченная задолженность организаций ЖКХ за энергоресурсы сократилась на 6,8%, или на 225,2 млн рублей. Каков общий размер задолженности, не сообщается.

Отметим, что в конце июля 2019 года на совещании в Чувашии советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский подчеркнул, что ситуация по расчётам за поставленный природный газ вызывает «серьёзную обеспокоенность». На начало июля 2019 года общая дебиторская задолженность всех категорий потребителей составляла 2 036 млн рублей, существенную долю просроченной задолженности имеют теплоснабжающие организации республики — 1 233,1 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов в числе основных причин роста задолженности назвал высокий уровень износа сетей, недостаточный контроль и отсутствие ответственности муниципальных образований за обеспечение расчётов, «нецелевое использование денежных средств ТСО и УК, преднамеренное банкротство УК и ТСЖ, в том числе и муниципальных».

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2019 года в Чувашии, по данным прокуратуры, общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляла 3,56 млрд рублей, из которых более 746 млн рублей — долги за электроэнергию, более 1,7 млрд рублей — за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию.

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