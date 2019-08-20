Сеул, , 09:24 — REGNUM

Экспорт говядины хану из Южной Кореи продолжает увеличиваться с 2015 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 2018 году экспорт говядины хану составил 65,2 тонн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время экспорт говядины осуществляется в Гонконг, Макао, ОАЭ и Камбоджу.

Специалисты отмечают, что большая часть экспорта мяса идет именно в Гонконг. Известно, что жители Гонконга считают южнокорейскую говядину — мясом высокого качества наряду с японской мраморной говядиной вагю.

Согласно результатам апрельского исследования цен на говядину в Гонконге, самым дорогим мясом стала южнокорейская говядина хану (HK$235), японская вагю (HK$230), австралийская вагю (HK$168) и американская говядина (HK$103).

В период с января до июля 2019 года общий объем экспорта говядины в Гонконг составил 29,2 тонны. По состоянию на июль текущего года, в стране насчитывается 314 скотоводческих ферм.

Хану — порода мелкого рогатого скота.

Вагю — общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров.