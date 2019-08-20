Барнаул, , 09:16 — REGNUM

Уборочная кампания в Алтайском крае находится в самом разгаре. По данным сайта регионального правительства, аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По словам заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина, зерновые культуры в регионе убраны с 17% занятых ими площадей, средняя урожайность составляет 19 центнеров с гектара.

Напомним, агробизнес в Алтайском крае переживает не лучшие времена не только из-за высоких цен на ГСМ и низких — на зерновые. С лета 2019 года к этим проблемам добавилась ещё и небывалая засуха. Пока власти региона решали: вводить режим ЧС или подождать выпадения осадков, учёные Алтайского госуниверситета (АлтГУ) сделали неутешительный вывод: «При самых драматичных сценариях (отсутствие осадков) сложившаяся ситуация может привести к значительным потерям урожая в указанных районах Алтайского края».

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В 2018 году, несмотря на то, что в 2018 году регион пережил и заморозки, и потоп, и засуху, а режим ЧС власти объявили весьма несвоевременно, на алтайских полях вновь собрали рекордные 5,3 миллиона тонн зерновых.

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