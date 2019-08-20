Пермь, , 09:13 — REGNUM

В Березниках Пермского края к 2021 году появится свой Арбат. Стоимость проекта составляет 65 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Аналог московского Арбата создают на Строгановском бульваре. В сквере обустроят велодорожки, детские и спортивные площадки, качели, клумбы, скамейки.

Губернатор Максим Решетников во время визита в Березники рекомендовал муниципальной власти рассмотреть вариант экстрим-парка на территории сквера и продумать проект велотрассы, чтобы велосипедисты не мешали другим отдыхающим.