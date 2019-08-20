Бабаюртовский район, Дагестан, , 09:08 — REGNUM

Дорожники завершили ремонт моста через оросительный канал на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. Ограничения движения сняты, проезд по отремонтированному мосту открыт в полном объёме, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе Росавтодора.

«ФКУ Упрдор «Каспий» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта мост через оросительный канал на 397-м км федеральной дороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана», — сказано в сообщении.

Ремонтные работы на искусственном сооружении стартовали в 2018 году. За это время специалисты заменили пролётные строения и опоры моста, установили новые балки, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, смонтировали новые деформационные швы, а на проезжей части уложили новое покрытие.

Для повышения безопасности дорожного движения установлено барьерное и перильное ограждение, обустроены тротуары, а также нанесена разметка из термопластика со светоотражающими шариками. Длина двухполосного моста в результате капремонта составила 32,2 м, а ширина — 16,59 м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Дагестане завершились работы по реконструкции моста через реку Рубас общей протяжённостью 54 метра. Дорожники укрепили обочины сооружения, обустроили лестничные сходы, устроили тротуары и водоотвод с проезжей части, разделили встречные потоки машин бетонным ограждением.