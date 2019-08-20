Москва, , 09:04 — REGNUM

В Москве начнут более оперативно вносить данных об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщается на портале мэра столицы.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сократить сроки регистрации позволит информационный ресурс. Он ускорит обмен данными в электронном виде между различными ведомствами. В частности, сократятся сроки определение кадастровой стоимости новых объектов недвижимости.

Отмечается, что ранее ведомства обменивались сведениями о недвижимости с помощью цифровых носителей, почты или прибегали к услугам курьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.

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