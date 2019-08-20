Ульяновск, , 09:01 — REGNUM

В Тереньгульском районе Ульяновской области после тревоги общественников в связи с перебоями с водоснабжением в двух посёлках к проблеме подключилась прокуратура. По итогам проверки выданы представления, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что эта проблема не решается более 20 лет, а вода появляется в первой половине дня.

По данным ведомства, с мая 2019 года в дома граждан, проживающих в селе Суровка, а также в поселке Тереньга по улицам Коммунистическая и Лесная, водоснабжение обеспечивалось с перебоями. При этом коммунальные услуги жители оплачивали регулярно, в том числе пенсионеры и инвалиды.

В ведомстве установили, что это стало результатом бездействия руководства органов местного самоуправления и государственного казенного предприятия «Ульяновский областной водоканал». В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»).

Кроме того, главе администрации Тереньгульского района и руководителю водоканала внесены представления об устранении нарушений. В суд направлено заявление об обязании принять в муниципальную собственность бесхозяйную водопроводную сеть, которая идёт от водонапорной башни на территории старого хлебозавода к ряду домов по улице Лесная.

Отметим, что ранее активисты регионального штаба ОНФ поднимали проблему с водоснабжением на улицах Коммунистическая и Лесная рабочего поселка Тереньга Тереньгульского района. Тогда в «Ульяновском областном водоканале» заявляли, что для стабилизации водоснабжения проведены работы по увеличению пропускной способности трубы, но для решения проблемы необходимо изменить схему водоснабжения и протянуть водопровод от водонапорной башни, находящейся в частной собственности. Заявлялось также о том, что прорабатывается вопрос о восстановлении скважины и водонапорной башни, а также строительстве в 2020 году 600 метров водопровода.

Жители рассказали «фронтовикам», проблема с обеспечением ряда домовладений сохраняется более 20 лет. По их словам, вода появляется утром и есть до двух часов дня, при этом напор — «с иголку».