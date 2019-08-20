Вашингтон, , 08:56 — REGNUM

Представители компаний Amazon, Facebook, Google и других интернет-лидеров коллективно выступили в Вашингтоне против налогообложения цифровых компаний во Франции, осуждая дискриминацию и двойное налогообложение, сообщает Le Figaro.

«Тревожный прецедент», «дискриминационный налог», «жестокое нарушение давно установленных правил»: крупнейшие цифровые компании, известные как «Gafa», высказались в ходе расследования, открытого Торговым представительством США.

Для Гэри Спрэга из юридической фирмы Baker и McKenzie, представляющей различные компании от Airbnb до Microsoft и Twitter, налог, определенный Парижем, является «дискриминационным». По его словам, этот налог должен распространяться и на другие традиционные медиа-группы, газеты и телевизионные каналы.

Точно так же представитель Google Николас Брамбл считает, что «обложение налогом нескольких крупных интернет-групп не имеет смысла, когда все сектора постепенно становятся цифровыми».

Ожидается, что новый подход и новый бухгалтерский учет «обойдутся компаниям в миллионы долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Франции дал зеленый свет закону о налогообложении цифровых компаний Gafa, нацеленному в основном на американские компании. Под действие закона попадают 26 компаний, включая Google, Amazon, Facebook, Apple, Meetic, Airbnb, Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: IT-гиганты США выступят на слушаниях против цифрового налога во Франции