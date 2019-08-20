Казань, , 08:56 — REGNUM

В Татарии за первое полугодие 2019 года заработные платы социальных работников были на уровне 32 208 рублей, что существенно ниже средних по региону в целом по экономике. За этот же период в Татарии средние зарплаты составили 36 095 рублей. Итоги подвёл Татарстанстат в своём отчёте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Распределение зарплат социальных работников государственной и муниципальной форм собственности по республике также неоднородно. При средней по республике 32 208,9 рубля в Казани соцработники за январь-июнь 2019 года зарабатывали в среднем 39 502,7 рубля, в Набережных Челнах — 40 534,6 рубля. При этом далеко не все районы демонстрируют столь позитивные итоги по зарплатам в данной категории бюджетников. Хуже всех дела обстоят в Дрожжановском районе — 25 250 рублей, Буинском районе — 25 503 рубля и Рыбно-Слободском районе — 25 798,7 рубля. В большинстве районов показатель не выше 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария попала в список регионов, где ощущается нехватка персонала в сфере медицины. В частности, недокомплект есть как в поликлиниках, так и в больницах. Горожане, обсуждая данную проблему на открытых площадках, неоднократно высказывали мнение, что повышение зарплаты решило бы проблему и отток кадров из республики прекратился бы. Зарплаты врачей в республике по итогам полугодия 2019 года по данным статистики составили 65 тыс. рублей, среднего медперсонала — около 32,8 тыс. рублей, младшего — 32,4 тыс. рублей.

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