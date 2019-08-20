Париж, , 08:18 — REGNUM

Министр государственного бюджета Франции Джеральд Дарманин посетил Панаму, чтобы улучшить сотрудничество в области финансовой прозрачности, сообщает Le Figaro.

«Для Франции и Европейского cоюза международная финансовая прозрачность является фундаментальным требованием», — написал Джеральд Дарманин в Twitter.

Издание отмечает, что обмен мнениями Джеральда Дарманина с членами правительства Панамы и представителями судебных и налоговых органов направлено на улучшение сотрудничества между Францией и Панамой в налоговых вопросах.

«Цель правительства Франции — найти решения для эффективной борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, которые наносят ущерб экономике», — говорится в заявлении французского министерства.

Напомним, Панама в последние годы провела реформу своей финансовой системы, чтобы привести ее в соответствие с международными стандартами. Эти реформы позволили Панаме покинуть список стран, предоставляющих налоговые льготы иностранцам.