Киев, , 08:14 — REGNUM

Украина до конца 2019 года намерена создать мощности для поставок 1,5 млрд кубометров газа из Румынии, сообщает пресс-служба украинской государственной газотранспортной компании «Укртрансгаз».

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что к концу текущего года на Украине планируется завершить модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники», а также станции «Каушаны» в Молдавии.

Отметим, что, по данным «Укртрансгаза», на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 55%, превысив отметку в 17 млрд кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что у Украины есть «план б» на случай прекращения российского газового транзита в январе 2020 года.

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