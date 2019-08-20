Сеул, , 08:19 — REGNUM

Основными заемщиками средств японских банков в Южной Корее являются крупные компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня общая сумма средств, взятая в японских банках, составила 23,4 трлн вон (~$19,33 млрд), что на 5,4% меньше по сравнению с маем текущего года.

Известно, что 46,8% средств или 10,9 трлн вон (~$9 млрд) было предоставлено коммерческим банком Mizuho Bank, 7,7 трлн вон (~$6,36 млрд) — банковской и финансовой холдинговой компанией Mitsubishi UFJ Financial Group, 4,7 трлн вон (~$3,88 млрд) —банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation и 100 млрд вон (~$82,63 млн) — Yamaguchi Bank.

Большая часть средств, за исключением 2,6 трлн вон (~$2,14 млрд), взятая не гражданами Южной Кореи, была выдана банками крупным южнокорейским компаниям.

На долю корпоративных кредитов пришлось 64,7% или 13,5 трлн вон (~$11,15 млрд), 17,7% или 3,7 трлн вон (~$3,05 млрд) — на кредиты учреждений, менее 600 млн вон (~$496 тыс.) — на кредиты домохозяйств.

Известно, что 42,1% средств было выдано предприятиям, работающим в сфере обрабатываемой промышленности, 33,8% средств — в сфере финансов и страхования, 12,4% средств — в сфере оптовой и розничной торговли, 4% средств — в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.