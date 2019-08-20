Абакан, , 08:06 — REGNUM

Ряд уголовных дел был возбуждён после проверок соблюдения лесопользователями Хакасии условий договоров по аренде лесных участков для заготовки древесины. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Исаак Левитан. У омута. 1892

Как уточнили в министерстве, ежегодно арендаторы лесных участков создают около 200 га лесных культур. Но не все лесопользователи ответственно подходят к своим обязанностям.

Так, из 15 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые арендуют лесные участки для заготовки древесины, около трети ещё не выполнили необходимые объёмы лесовосстановления.

Кроме того некоторые лесопользователи превышаются объемы заготовки, при рубке выходят за границы лесосеки.

За нарушения им грозит расторжение договора, а по некоторым случаям были возбуждены уголовные дела. Проверки продолжаются.

Отметим, что в 2019 году лесохозяйственные учреждения Хакасии посадили новые леса на площади 1 050 га. В регионе культивируются только хвойные породы. Высаживаются трёхлетние сеянцы кедра, двухлетние сосны и лиственницы.