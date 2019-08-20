Челябинск, , 08:04 — REGNUM

В Челябинске автовокзал «Центральный», расположенный возле дворца спорта «Юность», могут перенести. Голосование по его судьбе проходит на портале «Активный житель74», сообщает пресс-служба мэрии.

Объект появился в 2011 году и обслуживает в том числе и международные маршруты. Но в последние годы некоторые горожане и градостроители высказываются критически по поводу его местонахождения, считают, что объект портит облик центра города, а обилие автобусов осложняет ситуацию на дорогах.

Если вокзал решат перенести, то маршруты могут распределить по другим вокзалам или возвести новый, но в ином месте.