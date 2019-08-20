Чебоксары, , 08:01 — REGNUM

В столице Чувашии, которая сейчас с небывалым размахом празднует 550-летие, через неделю после праздников ждёт повышение платы за проезд в общественном транспорте. С нового учебного года проезд подорожает на 2 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столичные власти, которые ссылались на «убытки предприятий общественного транспорта», ранее приняли решение об увеличении тарифов на проезд в автобусах и троллейбусах. С 1 сентября 2019 по муниципальным маршрутам билет подорожает на два рубля. В результате в троллейбусах при безналичной оплате стоимость проезда возрастёт с 18 до 20 рублей, при наличной оплате — с 20 до 22 рублей. В автобусах при безналичной оплате проезд подорожает с 19 до 21 рубля, при наличной — с 23 до 25 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в Чебоксарах повышали в июле 2018 года на 2 рубля.

А пока в Чебоксарах широко празднуют 550-летие города. Основные мероприятия начались 18 августа, «кульминацией» празднования, по заверениям чиновников, станет 24 августа.

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