Уфа, , 08:05 — REGNUM

Расходы на водоснабжение в Башкирии в сравнении с прошлым годом выросли в три раза. Об этом сообщил и.о. вице-премьера правительства — министра регионального ЖКХ Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве региона, 20 августа сообщает ИА «Башинформ».

По словам министра, общая сумма инвестиций в обеспечение населения качественной питьевой водой в 2019 году составила 523 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. На эти средства будут построены 12 новых объектов в селах и городах Башкирии.

По словам Беляева, эта работа на несколько лет. К 2024 году планируется обеспечить чистой питьевой водой до 92,5% населения республики. На эти цели в рамках федерального нацпроекта «Чистая вода» из федерального бюджета запланировано 4 млрд 169 млн рублей. А в текущем году на мероприятия по реализации этой программы выделено 140 млн рублей федеральных средств.

Напомним, что в водохозяйственный комплекс республики входят более двух тысяч водозаборов и 15 тысяч километров водопроводных сетей с соответствующим оборудованием. Средний износ систем водоснабжения составляет 69%.