Владивосток, , 08:14 — REGNUM

Нарастание долга по заработной плате перед работниками предприятий и организаций, не входящих в состав субъектов малого бизнеса, отмечено в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата совокупный долг перед работниками на 1 августа 2019 года в Приморье составил 75 млн рублей, что на 14,5 процента больше, чем на 1 июля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии за период времени с 1 июля по 1 августа 2019 года долг по зарплате сократился и составил 79,9% к предыдущему периоду.