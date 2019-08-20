Москва, , 07:56 — REGNUM

Банк России отложил дату подключения банков к системе быстрых платежей (СБП). Вместо 1 сентября 2019 года это должно произойти с 1 октября 2019 года, сообщается на сайте регулятора.

Оплата (cc) Marco Verch

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Так, с 1 октября 2019 года все системно значимые банки должны предоставить клиентам возможность делать переводы через СБП. Российские банки с универсальной лицензией подключатся к СБП с 1 октября 2020 года.

Также ЦБ РФ планирует с 1 января 2020 года обеспечить работу банков в системе быстрых платежей в выходные и праздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ планировал подключить банки к системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года.

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