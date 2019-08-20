Ханты-Мансийск, , 07:51 — REGNUM

Арбитражный суд ХМАО перенёс рассмотрение исков о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр» на 19 сентября 2019 года. Тем временем появился новый кредитор в лице Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» с требованием 5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, в Арбитражный суд ХМАО 19 и 20 марта четыре контрагента подали иски о признании банкротом авиакомпанию «ЮТэйр». Общая сумма претензий составила полтора миллиона рублей.

С заявлениями о признании должника в лице «ЮТэйр» банкротом обратились ООО «Юган-Юнион Кард» (379, 7 тыс. рублей), ООО «Компания «Интер» (339,8 тыс. рублей), ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» (308,1 тыс. рублей) и ООО «Гидпромэнергострой» (363,1 тыс. рублей). Иски на данный момент не приняты к производству.

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В самой авиакомпании повода для банкротства в данных заявлениях не увидели, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу. Не опасна и сумма общего долга, отмечали представители «ЮТэйр» в СМИ.

По искам ООО «Юган-Юнион Кард», ООО «Гидпромэнергострой» и ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» в банкротстве авиакомпании было отказано. Однако ООО «Юган-Юнион Кард» вновь предъявило претензии «ЮТэйр».

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А 14 августа 2019 года в Арбитражный суд ХМАО поступило заявление о вступлении в дело о банкротстве «ЮТэйр» Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» с требованием 5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» являются Ханты-Мансийский автономный округ — 38,828%, Тюменская область — 8,441%, сургутская компания «АК-Инвест» — 50,112%.

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