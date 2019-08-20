Арзамас, Нижегородская область, , 07:45 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производств по банкротному иску налоговой службы к заводу из Арзамаса. ОАО Арзамасский завод «Легмаш», выпускающий пожарно-техническую продукцию, в том числе пожарные стволы, погасил основные долги перед бюджетом, послужившие основанием для подачи банкротного иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец — межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области в иске заявила, что у завода имеется перед бюджетом задолженность в размере 20 294 014 рублей, из которых налог 16 715 593 рубля 93 копеек, пени — 3 252 237 рублей 31 копейка, а 326 183 рубля 50 копеек — штраф. Заседания неоднократно откладывались с целью мирного урегулирования спора.

«К судебному заседанию от уполномоченного органа поступило письмо от 02.08.2019 о погашении требований ОАО «Арзамасский завод «ЛЕГМАШ», в котором отражено, что остаток задолженности для включения в реестр требований кредиторов на текущую дату составляет 2 623 734 руб. 97 коп., в том числе основной долг 181 072 руб., пени в сумме 2 116 479 руб. 47 коп., штраф в сумме 326 183 руб. 50 коп. От должника в материалы дела поступило платёжное поручение от 06.08.2019 года №124 343 об уплате основного долга в сумме 181 072 руб. третьим лицом — ООО «ТД «ЛЕГМАШ», — отмечается в определении суда.

Читайте также: Налоговая нашла признаки несостоятельности у «пожарного» завода из Арзамаса

Напомним, претензии налоговый орган выставил в начале августа 2018 года, сумма претензий превышала 20 млн рублей. Предприятие позиционирует себя как один из крупнейших производителей РФ рукавных головок, пожарных стволов в стандартном исполнении, пожарных колонок. Завод работает с 1956 года, ведя историю с завода лёгкого машиностроения.