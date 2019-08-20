Арзамас, Нижегородская область, 20 августа 2019, 07:45 — REGNUM
Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производств по банкротному иску налоговой службы к заводу из Арзамаса. ОАО Арзамасский завод «Легмаш», выпускающий пожарно-техническую продукцию, в том числе пожарные стволы, погасил основные долги перед бюджетом, послужившие основанием для подачи банкротного иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Истец — межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области в иске заявила, что у завода имеется перед бюджетом задолженность в размере 20 294 014 рублей, из которых налог 16 715 593 рубля 93 копеек, пени — 3 252 237 рублей 31 копейка, а 326 183 рубля 50 копеек — штраф. Заседания неоднократно откладывались с целью мирного урегулирования спора.
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Напомним, претензии налоговый орган выставил в начале августа 2018 года, сумма претензий превышала 20 млн рублей. Предприятие позиционирует себя как один из крупнейших производителей РФ рукавных головок, пожарных стволов в стандартном исполнении, пожарных колонок. Завод работает с 1956 года, ведя историю с завода лёгкого машиностроения.