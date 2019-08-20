Киев, , 07:43 — REGNUM

Украину ожидает трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

По его словам, власти Украины настаивают на том, что компаниям теплового генерирования нельзя использовать запасы угля на своих складах в качестве шантажа для повышения тарифов ЖКХ, поскольку «такие истории» в стране уже происходили.

«Мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, — сказал Герус. — В особенности накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с Газпромом по транзиту газа».

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По данным госкомпании «Укртрансгаз», на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 55%, превысив отметку в 17 млрд кубометров газа.

При этом в «Нафтогазе» считают, что Украине необходимо минимум 20 млрд кубометров газа, чтобы пройти грядущую зиму вне зависимости от результатов переговоров с Россией по транзиту. Контракт на транзит истекает в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что у Украины есть «план б» на случай прекращения российского газового транзита в январе 2020 года.

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