Новосибирск, , 07:41 — REGNUM

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса на получение субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда». Общий объём финансирования — более 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Субсидия на «внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» будет предоставлена в период с 2020 по 2022 год. К концу 2022 года в 500 школах и 32 колледжах региона должна быть обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Эта модель предусматривает оснащение образовательных организаций современным компьютерным оборудованием и внедрение единой федеральной цифровой образовательной платформы.

По словам министра цифрового развития и связи области Анатолия Дюбанова, в период с 2019 по 2021 год 416 новосибирских школ будут подключены к интернету.